«Вашингтон» и «Миннесота» вышли в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Миннесота Уайлд» 17 апреля вышли в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

В плей-офф НХЛ выходят три лучшие команды каждого дивизиона и две сильнейшие команды конференций из числа не попавших в тройку в своем дивизионе.

Так, столичный клуб вышел в плей-офф после того, как «Торонто» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).

Сейчас «Вашингтон» занимает четвертое место в таблице Столичного, «Айлендерс» находится на девятом месте в Восточной конференции.

Разрыв, образовавшийся после проигрыша «островитян», не позволит команде обойти «Кэпиталз».

«Вашингтон» в восьмой раз подряд выходил в плей-офф НХЛ и единственный раз становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Кроме того, в плей-офф Национальной хоккейной лиги вышла «Миннесота». Вечером в воскресенье команда победила «Сан-Хосе» со счетом 5:4 в овертайме.

«Миннесота» вышла в плей-офф в 12-й раз в истории франшизы. Команда ни разу не завоевывала Кубок Стэнли.

Ранее в воскресенье сообщалось, что хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл в матче регулярного чемпионата «Каролину» и выиграл Центральный дивизион НХЛ. Игра завершилась со счетом 7:4. Обе команды вышли в плей-офф НХЛ.