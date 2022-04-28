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Онкологи назвали основные причины развития рака печени

ETNT: анаболические стероиды и незащищенный секс могут привести к раку печени
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Врачи-онкологи назвали пять привычек, провоцирующих развитие рака печени. Об этом 26 апреля пишет издание ETNT.

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Так, одной из причин является употребление большого количества спиртных напитков. Отмечается, что алкоголь может вызвать хроническое повреждение печени, включая цирроз или рубцевание печени. Из-за этого увеличивается риск развития рака.

Второй причиной может стать прием анаболических стероидов. По словам врача спортивной медицины Боба Голдмана, именно эти препараты привели к развитию заболевания у ряда спортсменов.

Третьей возможной причиной развития рака эксперты назвали незащищенный секс. Они пояснили, что хроническое инфицирование вирусом гепатита В (HBV) или вирусом гепатита С (HCV) приводит к циррозу печени, что впоследствии может привести к более опасному заболеванию.

Четвертой причиной развития рака исследователи называют курение, так как канцерогены могут способствовать метаболическим заболеваниям печени.

Пятым фактором развития рака, по мнению онкологов, может стать избыточный вес. Согласно исследованиям, лишний вес связан с увеличением риска рака печени на 21%, а ожирение повышает этот риск до 87%.

Как отметил доктор философии, стратегический директор по исследованию рака пищеварительной системы Американского онкологического общества, поддержание здоровой массы тела, правильное питание, а также регулярные занятия спортом являются отличной профилактикой различных заболеваний, в том числе и рака печени.

27 апреля врач-онколог, доктор медицинских наук Олег Кит рассказал, что проблемы с пищеварением и тошнота во время приема пищи могут указывать на рак желудка. Он также порекомендовал обратиться за медицинской помощью, если к этим признакам добавляется сонливость и усталость. Онколог призвал обратить внимание и на другие симптомы — такие как снижение аппетита, боль в области желудка, резкая потеря веса.

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