Минфин согласился с требованиями силовиков к закону о криптовалюте

МВД, Минэк, Минцифры, Минэнерго, Минюст, ФСБ, ФНС и Росфинмониторинг представили свои отзывы на разработанный Минфином законопроект о регулировании криптовалют. Позиции ведомств собраны в таблице замечаний к документу, с которой ознакомились «Известия».

Так, в ФСБ предложили обязать криптобиржи и криптокошельки представлять информацию правоохранительным органам наряду с судами, указано в сводке. Кроме того, служба выступила за согласование требований к хранению и защите информации об обороте крипты с уполномоченными органами, следует из таблицы.

В ФСБ также указали на то, что законопроект обязывает биржи сообщать уполномоченному органу идентификационные признаки криптовалюты, но при этом не регламентирует их «состав, характер и порядок формирования», отмечено в документе.

В МВД считают, что в законопроекте не в полной мере урегулированы порядок исполнения биржами постановления суда об аресте криптовалюты и создание кошелька для хранения арестованных или конфискованных активов, следует из таблицы замечаний.

В ФНС предложили ужесточить регулирование криптобирж и криптокошельков без лицензии, указано в документе. Таким организациям налоговая служба хочет полностью запретить рекламу на территории страны.

Минфин согласился с позициями ФСБ, МВД и ФНС по перечисленным вопросам, отмечено в таблице замечаний.

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