Прямой эфир

Минфин согласился с требованиями силовиков к закону о криптовалюте

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД, Минэк, Минцифры, Минэнерго, Минюст, ФСБ, ФНС и Росфинмониторинг представили свои отзывы на разработанный Минфином законопроект о регулировании криптовалют. Позиции ведомств собраны в таблице замечаний к документу, с которой ознакомились «Известия».

Деление на касты: за хранение крипты вне бирж предлагают уголовное наказание
Какие владельцы цифровых активов могут столкнуться с проблемами

Так, в ФСБ предложили обязать криптобиржи и криптокошельки представлять информацию правоохранительным органам наряду с судами, указано в сводке. Кроме того, служба выступила за согласование требований к хранению и защите информации об обороте крипты с уполномоченными органами, следует из таблицы.

В ФСБ также указали на то, что законопроект обязывает биржи сообщать уполномоченному органу идентификационные признаки криптовалюты, но при этом не регламентирует их «состав, характер и порядок формирования», отмечено в документе.

В МВД считают, что в законопроекте не в полной мере урегулированы порядок исполнения биржами постановления суда об аресте криптовалюты и создание кошелька для хранения арестованных или конфискованных активов, следует из таблицы замечаний.

В ФНС предложили ужесточить регулирование криптобирж и криптокошельков без лицензии, указано в документе. Таким организациям налоговая служба хочет полностью запретить рекламу на территории страны.

Минфин согласился с позициями ФСБ, МВД и ФНС по перечисленным вопросам, отмечено в таблице замечаний.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Счетная расплата: Минфин согласился с требованиями силовиков к закону о крипте

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022