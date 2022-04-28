На фоне санкций европейские производители отказываются от поставки винных пробок в Россию, рассказал «Известиям» источник в отрасли.

Он отметил, что в нашей стране не растет пробковый дуб, поэтому виноделы закупают деревянные пробки в Европе, например, в Португалии.

Компании ищут варианты решения этой проблемы, сказал «Известиям» представитель Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов (ФСРО). По его словам, бизнес ведет поиски альтернативных поставщиков и рассматривает переход на винтовые крышки. На них могут перевести до трети отечественного вина, допустил представитель организации.

«Сейчас у производителей имеется небольшой запас пробок, но активно анализируют возможные альтернативы: цепочки поставок, другие виды пробки, установку и максимальную загрузку оборудования на производстве для винтовой пробки. У каждого будет свой путь в зависимости от масштаба», — сказал представитель ФСРО.

Пока производители будут использовать запасы пробок, но уже через два-три месяца можно ждать изменений, отметили в ФСРО.

То есть на винтовые крышки компании могут переключиться к июлю-августу. Доля таких бутылок на рынке может составить до 20–30% и будет зависеть от доступности оборудования. Речь идет о бюджетных напитках и вине среднего ценового сегмента, для премиального вина пробку будут искать любой ценой, подчеркнули в организации.

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От винта: треть российского вина начнут выпускать с крышками вместо пробок