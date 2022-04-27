В МО рассказали о ликвидации Ми-24 и беспилотников ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы РФ сбили украинский военный вертолет Ми-24 и уничтожили два беспилотника в Харьковской области. Об этом в среду, 27 апреля, рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских Воздушных сил. Также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — рассказал генерал-майор.

Он отметил, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены в Вооруженных сил Украины уничтожены: 141 самолет, 111 вертолетов, 609 беспилотных летательных аппаратов, 275 зенитных ракетных комплексов, 2616 танков и других боевых бронированных машин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, что ВС России захватили на полевом складе около 1 тыс. единиц украинского вооружения. На складе обнаружили советское вооружение, противотанковые комплексы Javelin, NLAW, образец противотанковой ракеты немецкого производства, беспилотники, иностранное стрелковое оружие и др. Оружие было оставлено украинскими националистическими подразделениями при отступлении на территории Луганской Народной Республики.

Также в среду в Минобороны рассказали об уничтожении на территории Запорожского алюминиевого комбината ангаров с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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