Цифровое равенство: на сотрудников банков хотят распространить IT-льготы

Ряд мер поддержки для специалистов IT-отрасли могут распространить на банковских сотрудников профильных подразделений . Письмо с таким предложением ЦБ направил в правительство, выяснили «Известия». Это поможет предотвратить возможный отток таких специалистов в IT-сектор, пояснили на рынке: сейчас в финорганизациях трудится порядка 100 тыс. специалистов. В Минцифры подчеркнули, что банки могут выделить IT-департаменты в обособленное юрлицо для получения налоговых льгот. Некоторые игроки уже начали этот процесс, сообщили их представители «Известиям».

IT пределы

Банки — одни из крупнейших работодателей для специалистов в сфере IT и информационной безопасности (ИБ), заявили «Известиям» в ЦБ. Для предотвращения возможного перехода таких сотрудников в IT-компании регулятор предложил распространить на них меры поддержки этого сектора . В ЦБ сообщили, что направили письмо с такой инициативой в правительство.

Сейчас предполагается, что банки могут выделить IT- и ИБ-подразделения в обособленное юрлицо , сообщили «Известиям» в Минцифры. Там подчеркнули, что ФНС давала разъяснения, служба не станет рассматривать это как уклонение от налогов.

Если власти примут решение реализовать инициативу ЦБ, банки смогут самостоятельно принять решение, стоит ли выделять IT-подразделения в новое юрлицо, добавили в регуляторе. «Известия» направили запрос в правительство.

Цифровое равенство Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ранее на фоне санкций западных стран и ухода с рынка крупных поставщиков IT-оборудования кабмин принял третий пакет мер поддержки отрасли. Для сотрудников таких предприятий власти ввели отсрочку от призыва на военную службу на период работы и планируют запустить льготную ипотеку под 5% . Среди основных принятых послаблений для IT-компаний — освобождение на три года от налогов на прибыль и проверок контрольными органами, субсидирование отечественных разработок за счет грантов, предоставление кредитов со ставкой не выше 3%, упрощение процедуры найма иностранцев . На эти меры правительство выделило 21,5 млрд рублей.

Распространить льготы для IT-компаний на соответствующие подразделения банков уже предлагали в Ассоциации банков России (АБР) . В условиях ухода с российского рынка крупных поставщиков ПО и оборудования, а также оттока IT-специалистов в профильные компании это поможет сохранить стабильность работы банковского сектора, отметил вице-президента АБР Алексей Войлуков. По его словам, в российских финорганизациях трудится порядка 100 тыс. IT- и ИБ-специалистов . С учетом этого объем поддержки стоит расширить на 3–5%. Если выделить IT-подразделения банков в отдельное юрлицо, то оно по закону получит льготы уже сейчас, но это потребует времени на создание и администрирование новых компаний , сказал Алексей Войлуков.

Разделение началось

Банки уже начали работу над выделением IT–департаментов в обособленные юрлица . В «Ренессанс Кредите» планируют создать свою IT-компанию на базе купленной организации и перевести в нее сотрудников. Этот процесс займет порядка 2–3 месяцев , сообщил член правления, старший вице-президент по информационным технологиям и цифровой трансформации бизнеса «Ренессанс Кредит» Денис Сотин. По его словам, наиболее важной мерой поддержки для банка станет освобождение от уплаты НДС при покупке прав на ПО от российских аккредитованных IT-компаний вне зависимости от включения отчуждаемых прав в реестр российского ПО. Это поможет кредитной организации сэкономить порядка 400–500 млн рублей в год.

В Абсолют Банке сейчас прорабатывают вопрос выделения IT-специалистов в отдельную компанию . В скором времени будет принято решение, насколько это целесообразно, учитывая положительный эффект от льгот, может получить компания и трудоемкость процесса, отметила председатель правления банка Татьяна Ушкова.

При введении мер поддержки важно сохранить принцип конкурентоспособности между IT-компаниями и IT-подразделениями банков, которые, по сути, нацелены на решение одинаковых задач, считает директор по информационным технологиям банка «Зенит» Станислав Тульчинский. По его словам, распространение послаблений на IT-подразделения финорганизаций даст дополнительный стимул для развития технологических инициатив в финсекторе.

Цифровое равенство Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Для банков следует уточнить условия получения льгот, в том числе в случае проведения ими реорганизации и выделения юрлица, подчеркнул управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он уточнил: сейчас ряд послаблений получают только фирмы, у которых не менее 90% дохода поступает от разработки ПО и собственных программных продуктов. Эксперт подчеркнул: для банков важно решить вопрос покупки оборудования в условиях санкций и привлечь IT-сотрудников на фоне дефицита таких специалистов на рынке.