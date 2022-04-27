Эксперты назвали новый путь развития российской водородной экономики

Сокращение потенциала экспортного рынка водорода России не остановит инвесторов — теперь российской водородной экономике следует ориентироваться на рынки дружественных стран, а также на рост внутреннего спроса. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) по итогам сессии «H2 Energy: стратегия развития и ключевые точки роста», состоявшейся в рамках Национального нефтегазового форума.

По словам директора Ассоциации развития возобновляемой энергетики, партнера Vygon Consulting Алексея Жихарева, в настоящее время потенциальными рынками для России являются страны в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Он отметил, что в Китае к 2030 году запланированы проекты по производству 25 млн т водорода в год, на Ближнем Востоке — 3,2 млн тонн, в Африке — 2,2 млн т, а в Латинской Америке — 2 млн т.



«Удаленность потенциальных рынков водорода дружественных государств делают экспорт водорода нецелесообразным в силу высокой стоимости транспортировки. При этом спрос на технологии и оборудование для локальных рынков данных территорий прогнозируется на высоком уровне», — пояснил Жихарев.

Именно сделав стратегическую ставку на будущее, Россия сможет сохранить технологические позиции в этой перспективной отрасли, отмечает эксперт. По мнению Жихарева, развитие отечественных технологий производства, хранения, а также транспортировки и использования водорода может дать существенный эффект во многих отраслях российской промышленности.

Лидер EY-Parthenon в России Антон Порядин спрогнозировал, в свою очередь, что к 2030 году в стране начнут активно развиваться общественный транспорт и перевозка тяжелых грузов, основанные на водородных технологиях.



«При сужении экспорта водорода возрастает значение внутреннего спроса для производства аммиака, а в будущем — использования водорода на транспорте. Так, в горизонте 2030-х годов начнет активно развиваться общественный транспорт и перевозка тяжелых грузов, основанные на водородных технологиях», — рассказал Порядин.

По словам руководителя Инвестиционного дивизиона УК «Роснано» Алишера Каланова, технологическое обеспечение российской водородной энергетики и экономики решается уже сейчас. Он отметил, что сейчас компания смотрит на конечный сегмент, оценивает и анализирует инфраструктуру и начинает некоторые пилотные проекты, учитывая текущую ситуацию.

Поясняется, что речь идет именно о технологических решениях как в сфере производства «голубого» и «зеленого» водорода, так и в сфере потребления водорода и конечной инфраструктуры водородной энергетики: о топливных элементах, электрохимических генераторах для транспорта, а также водородных заправочных станциях. По мнению Каланова, эти технологии могут легко быть масштабированы и поставляться на экспорт в дружественные страны.

Также эксперты считают, что для полноценного запуска водородной экономики в России необходимо создать специализированный государственный фонд, обеспечивающий гарантии инвестиций.

18 февраля в Минэнерго России сообщили, что на построение водородной отрасли в стране потребуется $33,4 млрд инвестиций до 2030 года. Ожидается, что благодаря водородной отрасли получится трудоустроить до миллиона человек, получить 3,9–5,6 трлн рублей налоговых поступлений. Кроме того, потенциально отрасль может ежегодно увеличивать валовой внутренний продукт России на 0,25–0,47% с 2025 по 2030 год.

В октябре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на разработку российских технологий в сфере водородной энергетики будет направлено 9 млрд рублей до 2024 года.