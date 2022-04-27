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Более 200 брендов могут вернуться на условиях параллельного импорта

Юрист Уткин: перечень брендов для параллельного импорта в Россию могут расширить
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Утвержденный Минпромторгом список брендов для параллельного импорта в Россию, который включает порядка 200 компаний, скорее всего, будет расширяться за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования. Об этом рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

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Он уточнил, что расширение списка можно ожидать, если западные бренды не передумают насчет приостановки деятельности в России.

«То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Юрист уточнил, что на данный момент в списке министерства отсутствуют, пример, некоторые европейские автоконцерны.

Он объяснил, что параллельный импорт представляет собой ввоз в Россию товаров от производителя, которому запрещено ввозить продукцию, через альтернативные каналы, а не напрямую от аккредитованного поставщика. Это поможет устранить дефицит товаров в магазинах и не допустить роста цен, заключил Уткин.

При этом Уткин не взялся рассуждать на тему количества ввозимых «серым» способом товаров в настоящее время.

13 апреля в Минпромторге сообщили, что планируют в ближайшее время утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт (ввоз товара из любой страны, где продукция введена в гражданский оборот правообладателем или с его согласия). В список, в частности, будут включены и указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности.

Новость дополняется.

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