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Эксперт рассказал об особенностях выбора «серого» смартфона

Эксперт Половников посоветовал выбирать международные версии «серых» смартфонов
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Российское министерство промышленности и торговли объявило о том, что перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, будет утвержден в ближайшее время, высока вероятность того, что смартфоны тоже начнут импортировать «параллельно». Об этом сообщил в субботу, 16 апреля, руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.

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Он напомнил, что параллельный импорт означает ввоз в Россию продукции, приобретенной в третьих странах, для продажи здесь, при этом по такой схеме продавали iPhone первых модификаций.

«Напомню, что iPhone в России официально начали продавать только с версии 3GS. До этого устройства в России тоже были, но их привозили «в чемоданах». «Серый» параллельный импорт — это не контрабанда, не нелегальный ввоз товаров», — приводит слова Половникова «радио Sputnik».

По его словам, обычно продавцы анализируют рынок для того, чтобы определить характеристики устройства, пользующиеся спросом на конкретной территории. После чего, добавил эксперт, происходит поставка одной и той же модели в разные страны.

Решившись пользоваться смартфоном, который предназначен для использования в другой стране, россияне должны быть готовы к тому, что у смартфону будут непривычные функции, характерные для страны-производителя. Скоро, уточнил эксперт, появятся различные более дешевые модификации смартфонов, они будут предназначены для конкретных рынков.

«Например, те же самые китайские смартфоны существует в разных версиях — локальная и международная. Китайская версия дешевле, но в ней все заточено на китайский язык, в ней есть ряд сервисов, наличия которых требует китайское правительство, например, экстренные оповещения», — отметил Половников.

К тому же такие версии устройств могут работать в России с ограничениями, добавил эксперт.

«То ли год, то ли два назад была большая проблема с «серыми» телевизорами Samsung, которые наши сограждане покупали в европейских странах, где они стоили дешевле. Компания дистанционно заблокировала все смарт-функции на таких телевизорах, потому что они предназначались для другого рынка, условно говоря, Финляндии», — уточнил он.

Поэтому параллельный импорт несет определенные риски, отметил Половников, уточнив, что перед покупкой электроники россияне должны тщательно ознакомиться с предлагаемыми производителей устройства функциями. Лучше отдавать предпочтение «глобальным», а не локализованным версиям, заключил он.

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в Россию по отдельным видам продукции, список которых будет утверждаться Минпромторгом.

Как сообщило позже министерство промышленности и торговли России, планируется в ближайшее время утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Предполагается, что, помимо указания кодов ТН ВЭД, в перечень будут включены также и указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности, кроме того будут включены все товары, компании-производители которых прекратили поставки на российский рынок.

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