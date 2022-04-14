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Минпромторг утвердит перечень товаров для параллельного импорта

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Министерство промышленности и торговли России планирует в ближайшее время утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Об этом 13 апреля сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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«Минпромторгом России разработан проект приказа об утверждении перечня товаров, подпадающих под параллельный импорт, в настоящий момент идет сбор предложений по включению в перечень от федеральных органов исполнительной власти», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Предполагается, что, помимо указания кодов ТН ВЭД, в перечень будут включены также и указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности. Приказ будет утвержден в ближайшее время, отметили в Минпромторге.

В перечень будут включены все товары, компании-производители которых прекратили поставки на российский рынок.

Ранее, 11 апреля, в Минпромторге рассказали «Известиям» о планах легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России. Там уточнили, что министерство готовит итоговый список брендов легкой промышленности и других отраслей потребительского рынка.

Параллельный импорт — это ввоз продукции без разрешения правообладателя брендов. Сейчас они либо сами продают продукцию, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы, подчеркнули в министерстве.

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в Россию по отдельным видам продукции, список которых будет утверждаться Минпромторгом.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности страны. В указе требуется до конца текущего года обеспечить запрет на вывоз продукции и сырья, перечень которых установит кабмин. При этом запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд. В тот же день президент подписал закон об антикризисных мерах.

28 февраля Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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