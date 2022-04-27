Эксперт допустил укрепление доллара до 80-82 рублей после майских праздников

После майских праздников курс рубля к доллару может ослабеть до 80–82 рублей. Об этом в среду, 27 апреля, заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

В беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что такой курс установится, если «не произойдет ничего экстраординарного».

По мнению специалиста, курс рубля будет зависеть от действий Центробанка РФ в области смягчения денежно-кредитной политики и мер валютного контроля.

При этом, заметил экономист, существуют опасности в случае укрепления рубля ниже, чем до 72 за доллар — тогда возникнут проблемы с наполнением бюджета, — и при ослаблении курса до 85–90 и более — что негативно с точки зрения усиления инфляционного давления.

25 апреля Банк России сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.

В этот же день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что на курс оказывают влияние несколько факторов. Он упомянул, в частности, падение евро к доллару на рынке Forex на фоне ожидания роста процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и продажу валютной выручки экспортерами в рамках ранее введенных мер ЦБ.

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах.