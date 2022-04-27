Глава Пентагона назвал спекуляцией обсуждение членства Украины в НАТО

Говорить о возможности вступления Украины в НАТО было бы спекуляцией. Такое мнение во вторник, 26 апреля, выразил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Я не хочу спекулировать о том, что может произойти», — сказал он в интервью Fox News.

По его словам, на повестке нет возможности вступления Украины в НАТО.

Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Украина не будет вносить изменения в конституцию, где закреплен курс на вступление в НАТО.

До этого, 19 марта, советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на бывшем президенте Петре Порошенко лежит часть вины за то, что сейчас происходит в стране, поскольку он провоцировал Россию внесением пункта о вступлении Украины в НАТО в конституцию государства. Арестович отметил, что Порошенко тогда уже знал, что НАТО никогда не примет Украину.

Днем ранее Стефанчук в эфире канала «Украина-24» не исключил внесения изменений в конституцию по вопросу стремления страны к членству в НАТО.

Также 15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт, что, несмотря на слова об открытых дверях, альянс не намерен принимать страну.

В феврале 2019 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепил в конституции курс страны на вступление в ЕС и НАТО. В преамбуле конституции страны была закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса». Кроме того, в ст. 102 основного закона прописано, что президент является «гарантом реализации стратегического курса государства» на членство в ЕС и НАТО.

Москва не раз указывала, что расширение НАТО к российским границам и потенциальное вступление в альянс Украины — угроза для РФ.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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