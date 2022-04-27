Аграрии Херсонской области начали налаживать поставки через Крым

Аграрии Херсонской области начали осваивать новые торговые пути с поставками фруктов и овощей через Крым.

Как передает корреспондент «Известий» Иван Литомин, фуры с первой апрельской клубникой выезжают из Новой Каховки в Крым дважды в неделю. Предполагается, что закупочная цена на клубнику может упасть почти до 100 рублей за кг.

Отмечается, что сельское хозяйство Херсонской и Запорожской областей живет за счет Каховского магистрального канала протяженностью около 140 км. Вода по каналу попадает к аграриям. Содержанием канала занимаются сотни людей, их работа не прекращалась ни на секунду.

«Это в мире самая мощная насосная станция. Она может подавать 365 куб. м в секунду в канал Магистральный», — сказал начальник главной насосной станции управления главного Каховского магистрального канала Михаил Тогобицкий.

Как подчеркнул журналист, жизнедеятельность региона зависит от того, насколько быстро и регулярно фуры с овощами и фруктами будут отправляться в сторону Крыма, так как около 80% экономики Херсонской области составляет аграрная промышленность.

Счет идет на дни, аграрии должны освоить новый торговый путь в короткие сроки, иначе фрукты и овощи могут начать портиться, а тысячи людей — остаться без работы.

Ранее в этот день бывший мэр Херсона Владимир Николаенко рассказал, что водная блокада Крыма была устроена по решению украинского правительства.

Николаенко уточнил, что данное решение приняли в Верховной раде, тогда как Андрей Путилов (сейчас бывший губернатор Херсонской области. — Ред.) должен был его исполнить.

Ранее в этот день начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в Донецкой Народной Республике, отметив, что ее подрыв грозит затоплением шести населенным пунктам, где живут 10 тыс. человек. Положение дел усугубляется недоступностью медицинского обеспечения, отсутствием лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных, добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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