ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили четыре склада вооружений ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами уничтожили четыре украинских склада вооружений. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Объекты были уничтожены в районах Славянска и Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Всего за день ВС РФ были поражены 32 военных объекта Украины, среди них 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, а также две артиллерийские батареи.

«Также уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска и три склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Вольное Поле и Червонное», — заявил Конашенков.

15 апреля Минобороны РФ опубликовало кадры удара ВМФ России по оборонному объекту в Киеве. Как сообщил Конашенков, высокоточные ракеты большой дальности морского базирования «Калибр» нанесли удар по жулянскому машиностроительному заводу «Визар», уничтожив цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

14 апреля генерал-майор заявил, что российская оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины, среди них — два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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