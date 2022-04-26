«Аэрофлоту» разрешили техобслуживание зарегистрированных в РФ самолетов

Группа «Аэрофлот» получила разрешение Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) на выполнение технического обслуживания самолетов западного производства с российской регистрацией. Об этом пресс-служба компании сообщает во вторник, 26 апреля.

«Аэрофлот» получил разрешение Росавиации на выполнение технического обслуживания самолетов иностранного производства Boeing и Airbus, зарегистрированных в российском реестре», — цитирует сообщение RT.

Также сертификат ведомства позволяет выполнять техническое обслуживание и восстановление более чем 1,1 тыс. компонентов самолетов «Аэрофлота» зарубежного производства с применением уникального в стране стендового оборудования с выпуском талона годности.

В Росавиации добавили, что теперь группа «Аэрофлот» имеет компетенции и допуски на выполнение технического обслуживания и ремонта на самой широкой линейке типов воздушных судов среди организаций технического обслуживания и ремонта в России: Airbus A320Family, Airbus A320neo, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737CL/NG, Boeing 777-300, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400, Boeing 747-400F, а также отечественный Superjet 100, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне президент России Владимир Путин поручил утвердить комплексную программу развития авиаотрасли на период до 2030 года, сообщается на сайте aif.ru. Он поручил кабинету министров РФ выделить авиакомпаниям не менее 110 млрд рублей на компенсацию расходов на внутренние рейсы с апреля по октябрь 2022 года, сообщает телеканал «Звезда».

Генеральный директор технического провайдера «А-Техникс» (входит в группу «Аэрофлот») Михаил Коробович отметил 17 марта, что в рамках требований ФАП-285 организация уже на протяжении нескольких лет успешно выполняет техсопровождение самолетов Superjet 100. Он добавил, что для стабильного поддержания летной годности воздушного флота группы у «А-Техникс» есть всё необходимое: высококвалифицированный персонал, богатый опыт, глубокие знания имеющейся авиатехники и необходимое оборудование.

«А-Техникс» впервые получил сертификат ФАП-285 в 2018 году для технического обслуживания Superjet 100.

В конце февраля у российских авиакомпаний начали забирать самолеты из-за санкций Евросоюза.

2 марта Airbus приостановил предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратил поставлять запчасти в РФ из-за санкций. За день до этого аналогичный шаг сделал Boeing. Также авиастроительная бразильская компания Embraer прекратила поставки комплектующих и техобслуживание клиентов в России.

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать воздушные суда в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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