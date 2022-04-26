Henkel начала процедуру продажи российских активов новому владельцу

Немецкая компания Henkel запустила процедуру по продаже или передачи бизнеса новому владельцу. В ходе этого процесса компания продолжит производство товаров, сохранит рабочие места, а также будет выплачивать зарплату своим сотрудникам. Об этом изготовитель сообщил торговым сетям в письме от 20 апреля. «Известия» ознакомились с ним во вторник, 26 апреля.

Производитель изготавливает в России стиральные порошки Persil, Pril, «Ласка», Bref, а также средства бытовой химии Fa, Schwarzkopf и другую продукцию.

Несмотря на текущие сложности, которые связаны в том числе с цепочкой поставок, производитель будет сохранять непрерывность бизнеса и производства, отмечается в письме. Договорные обязательства с партнерами и клиентами также обещают исполнять в должном порядке.

19 апреля компания заявила, что приняла решение прекратить бизнес в России. В тот же день заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов рассказал, что завод «Хенкель Рус» в городе Тосно продолжит работу в плановом режиме и сохранит рабочие места. На этом предприятии выпускают клеи и сухие строительные смеси под брендами «Момент», Metylan, Makroflex, Aquence, Technomelt, Loctite.

Как рассказал «Известиям» 20 апреля представитель Henkel, фирма решила инициировать процесс ухода с российского рынка, что «может также включать продажу или передачу российского бизнеса новому владельцу».

Всего у Henkel 11 заводов в России — в Перми, Энгельсе, Ленинградской, Московской и Ульяновской областях и Ставропольском крае. Там также производят чистящие средства «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Хенкель Рус» по РСБУ в 2021 году выросла на 13,1%, до 95,14 млрд рублей.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

На этом фоне 12 апреля в Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка России. Решение по таким компаниям будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития по предложениям других ведомств и глав регионов. А переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда. Предполагается, что иностранные собственники сохранят возможность возобновить работу в РФ или продать пакет акций. Так они смогут не потерять свой бизнес, а сотрудники компаний — работу.