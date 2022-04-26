Торговая сеть OBI сменит название

С разрешения штаб-квартиры в Германии торговая сеть товаров для ремонта и дачи OBI проведет ребрендинг в России. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе компании 26 апреля.

«Команда нового собственника выберет название для компании. В течение какого время это может произойти, пока сложно сказать», — сообщили в пресс-службе.

Сделка по продаже ритейлера еще не завершена. Концепция торговой сети не изменится, хотя некоторые изменения в работе компании могут произойти.

Ранее во вторник в пресс-службе группы OBI заявили «Известиям», что 27 апреля вновь заработает московский магазин OBI Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети.

Магазины начнут открываться поэтапно: к 1 мая должны заработать гипермаркеты в Москве и Санкт-Петербурге, затем — в регионах, и до 11 мая возобновят свою деятельность все 27 отделений. С графиком открытий можно ознакомиться на сайте obi.ru и в контактном центре.

Сайт obi.ru и мобильное приложение возобновят свою работу пока только в информационном режиме. Онлайн-покупатели через некоторое время снова смогу воспользоваться услугой «Закажи и забери» и оформить заказы с доставкой на дом или на загородный участок. О сроках запуска интернет-магазина сообщат дополнительно.

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал планы OBI по возобновлению работы в России позитивным сигналом рынку и другому иностранному бизнесу. Он отметил, что кейс сети можно назвать хорошим примером цивилизованного решения вопроса о продолжении работы российских предприятий с иностранным участием.

О том, что OBI прекращает работу в России, стало известно 8 марта. На этот шаг компания пошла в связи с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. На этом фоне ряд иностранных брендов принял решение приостановить работу на российской территории. Кроме того, страны Запада начали вводить новые санкции против Москвы.

Обстановка в Донбассе обострилась в феврале. В Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля российский президент подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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