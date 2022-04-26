OBI возобновит работу всех гипермаркетов в России до конца майских праздников

Гипермаркеты для ремонта и дачи OBI подготовили долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляют свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин «OBI Ходынское Поле», а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети. Об этом заявилм «Известиям» во вторник, 26 апреля, в пресс-службе группы OBI.

Магазины сети будут открываться поэтапно: к 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы магазины в Москве и Санкт-Петербурге, затем эстафету подхватят регионы, и до 11 мая возобновят свою деятельность все 27 гипермаркетов. С подробным графиком открытий можно ознакомиться на сайте obi.ru и в контактном центре.

По словам пресс-службы, ожидается не просто возобновление работы гипермаркетов, а открытие новой страницы почти в 20-летней истории OBI в России.

«Наша задача после открытия магазинов — сохранить все самое лучшее, за что нас любят покупатели, и дать новый импульс для успешного развития сети на российском рынке. OBI и дальше будет вдохновлять своих клиентов на перемены и поможет каждому с легкостью воплотить самые смелые проекты по ремонту дома и благоустройству загородного участка», — сказали в OBI.

Там отметили, что для этого есть все возможности, ведь у гипермаркетов этой сети много сильных преимуществ: широкий выбор трендовых товаров для ремонта и декора по выгодным ценам, вдохновляющие шоурумы с готовыми интерьерными решениями, высокий уровень сервиса, программа лояльности с щедрым кешбэком, удобный интернет-магазин и мобильное приложение. И, конечно, садовые центры, где представлено все необходимое для подготовки к началу дачного сезона: стильная коллекция садовой мебели, товары для загородного отдыха и ландшафтного дизайна, новинки и популярные модели садовой техники и инструментов, а также широкий выбор растений, саженцев, удобрений и грунтов для цветущего сада и богатого урожая.

«Уверен, дачники успели соскучиться по садовым центрам OBI, ведь это действительно уникальное явление на российском рынке. Такого богатого выбора товаров для дачи, собранных в одном месте, нет ни у кого из конкурентов», — добавили в пресс-службе.

Сайт obi.ru и мобильное приложение также возобновят свою работу, но пока только в информационном режиме. Онлайн- покупатели через некоторое время снова смогу воспользоваться услугой «закажи и забери» и оформить заказы с доставкой на дом или на загородный участок. О сроках запуска интернет-магазина сообщат дополнительно.

В Россию сеть OBI пришла в 2003 году и стала первой западной розничной сетью DIY в стране. На данный момент в РФ есть 27 гипермаркетов сети в 14 городах: восемь — в Москве, пять — в Санкт-Петербурге, по два магазина — в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному — в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.

О том, что OBI решила прекратить деятельность в России, стало известно 8 марта. На этот шаг компания пошла в связи со спецоперацией РФ по защите Донбасса. На фоне этой операции ряд брендов принял решение приостановить работу на российской территории. Кроме того, страны Запада начали вводить новые санкции против Москвы.

О начале операции в Донбассе российский президент Владимир Путин заявил 24 февраля. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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