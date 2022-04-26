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В Тирасполе заявили о причастности к теракту уроженцев Украины

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Организаторы террористического акта у министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики прибыли с Украины. Об этом 26 апреля сообщил источник в правительственных кругах республики.

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По его словам, личности трех злоумышленников пока не установлены. В Приднестровье они проникли по полю в 17.15 25 апреля с территории Украины в 8 км от Тирасполя.

«Около 18:00 они тем же маршрутом выехали на территорию Украины», — цитирует источник «РИА Новости».

Два теракта, произошедшие на территории авиапарка минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе, 25 апреля, и на территории Приднестровского радиотелецентра 26 апреля стали «логическим продолжением» обстрела издания министерства госбезопасности.

Во вторник неизвестные взорвали в Приднестровье региональный радиоцентр, ретранслировавший российские радиопрограммы. Это крупнейший в Европе радиотелецентр, который принадлежал «Российской телевизионной и радиовещательной сети», он способен передавать сигнал на территорию США, Латинской Америки и Ближнего Востока.

После этого власти Приднестровья приняли решение о введении в стране «красного уровня» террористической опасности. Он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности общества и государства.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. По словам очевидцев, были слышны мощные хлопки. Пользователи социальных сетей опубликовали кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.

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