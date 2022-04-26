В Госдуме предложили ввести двухразовое бесплатное питание в начальной школе

Депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова предложение ввести двухразовое бесплатное питание для учащихся 1-4 классов при продолжительности учебного процесса более трех часов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Парламентарий отметил, что ученики начальных классов в соответствии с законодательством обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Между тем, в начальных классах у детей в течение дня может быть до пяти занятий, а совокупное время пребывания детей в школе может составлять до пяти часов, пишет RT.

По мнению депутата, в таких условиях однократное горячее питание малолетних учеников является недостаточным. Законодатель отметил, что некоторые школы предлагают для учащихся начальных классов помимо гарантированных бесплатных завтраков и обеды, но уже за счет оплаты родителей.

Ранее в апреле вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что в регионе состоялось голосование по качеству школьного питания. Участие приняли почти 160 тысяч родителей. Они оставили свои оценки на «Школьном портале», отмечает телеканал «360». Как отметила Каклюгина, процент положительных отзывов остается стабильно высоким. Она напомнила, что голосуют и сами школьники. Для этого в каждом образовательном центре стоят специальные урны, где ребята могут оставить свои отзывы.

В январе Роспотребнадзор разрешил включить пельмени в школьное питание, в том числе в Московской области, однако в учебных заведениях их можно только варить, но не готовить.

В октябре 2021 года Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации школьного питания. В них соблюдены принципы здорового питания, включающие уменьшение количества потребляемых соли и сахара, а также кондитерских и колбасных изделий. Как отмечает телеканал «Звезда», в методичке прописаны варианты базового меню, на основе которого разработают региональное меню с учетом территориальных и национальных особенностей питания населения.