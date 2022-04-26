FP узнало о возможном увеличении доходов РФ от экспорта нефти в апреле

По данным обозревателя издания Foreign Policy Майкла Хирша, у России в апреле могут быть рекордные доходы от экспорта нефти.

Журналист указал, что доходы РФ от экспорта нефти в нынешнем месяце могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы из-за роста поставок энергоресурсов в Европу, Турцию и Индию.

По его словам, многие страны, которые ввели санкции против России, серьезно подрывают свои же действия, покупая у нее энергоресурсы. Автор процитировал слова Мэтта Смита, эксперта компании Kpler, который заявил, что экспорт черного золота вырос с 3,3 млн баррелей в день в прошлом месяце до 3,6 млн в апреле, невзирая на западные санкции против Москвы.

В свою очередь, бывший специалист Госдепа Эдвард Фишман полагает, что Россия получает по меньшей мере $1 млрд в день с продажи нефти и газа.

«Львиная доля приходится на Европу. Некоторые европейские страны поставляют военную помощь на Украину, но она незначительна по сравнению с платежами за российскую нефть и газ», — подчеркнул он.

5 апреля сообщалось, что Минфин РФ ожидает в апреле 798,4 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Ранее, 1 апреля, агентство Bloomberg спрогнозировало, что доходы России от продажи нефти и газа в 2022 году могут достигнуть рекордных $321 млрд при условии, что основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт. По мнению экспертов, Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое может достичь $240 млрд. В целом Bloomberg отмечает, что доходы от продажи энергоносителей позволят Москве существенно смягчить последствия санкций.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными, в рублях. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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