Российские военные рассказали о доставке медикаментов в село ЛНР

Российские военнослужащие доставили медицинский груз в населенный пункт в Луганскую Народную Республику (ЛНР), передает корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Уточняется, что медицинский груз был собран администрацией воронежского города Россошь в ответ на просьбу жителей луганского села.

«Я вижу, что есть потребность в медицинских препаратах, потому что нет связи с другими городами, и у многих жителей нет денег купить, заказать в интернете тоже возможности нет, поэтому препараты первой необходимости, которые мы сейчас привезли, очень своевременны. В первую очередь, там препараты для страдающих гипертонией, понижающие давление, обезболивающие и заживляющие мази от ранений и ожогов», — старший офицер медицинской службы Сергей.

По словам местной жительницы, в селе много инсулинозависимых людей и сельчан с другими заболеваниями, для лечения которых нет необходимых препаратов.

«Тут много больных. Я недавно поехала в больницу, мне сказали диагноз, написали рецепт, а где брать (лекарство — Ред.)? Мне говорят, ну надо заказывать. Лекарства нет, нет подвоза совсем», — сказала женщина.

Также она рассказала, что для большинства жителей поселка, среди которых пенсионеры, на протяжении двух месяцев есть проблема с пенсионными выплатами, поскольку до начала военной спецоперации люди получали выплаты на почте. Кому-то деньги приходили на банковские карты, однако сейчас их снять все равно нельзя, поэтому средств на приобретение лекарственных препаратов нет, добавила жительница.

23 апреля корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков рассказал о гуманитарной помощи для мирных жителей Мариуполя, для которых жизнь в городе постепенно налаживается.

17 апреля сообщилось, что российские военнослужащие доставили более 50 т гуманитарной помощи нуждающимся жителям Харьковской области. В Минобороны РФ уточняли, что это очередной конвой с гуманитарной помощью из Белгородской области, которую российские военные доставили в несколько городов и сел.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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