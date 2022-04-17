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ВС РФ доставили более 50 т гумпомощи жителям Харьковской области

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Российские военнослужащие доставили более 50 т гуманитарной помощи нуждающимся жителям Харьковской области. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщило Министерство обороны России (МО РФ).

«Во время сопровождения колонны самое сложное — это продолжительность пути. А так все посильно. Необходимо обязательно наблюдать за периметром, очень внимательно контролировать обстановку. Приходится очень внимательно работать в жилом секторе. Складки местности и так далее», — сказал пулеметчик Юрий.

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Уточняется, что это очередной конвой с гуманитарной помощью из Белгородской области, которую российские военные доставили в несколько городов и сел. Несмотря на то, что линия соприкосновения находится недалеко, люди продолжают ждать российские грузовики. Весь груз был передан нуждающимся жителям.

Для справедливого распределения гуманитарной помощи в области составляют специальные списки, по которым и раздают продуктовые наборы.

По данным Минобороны, населенные пункты Харьковской области живут особой жизнью, так как есть люди, которые успели уехать в направлении границы с Россией, а остальные вынуждены прятаться в укрепленных подвалах малоэтажных строений.

Эти взрослые и дети прячутся в подвалах больше месяца. Кто-то из детей переболел уже ни один раз. Населенные пункты, по заявлению мирных жителей, в основном, являются русскоговорящими.

Питьевую воду местные жители берут в основном из колодцев, пищу готовят во дворах многоэтажных домов на дровах. Ждут гуманитарные конвои, которые смогут обеспечить лекарства хотя бы для пожилых, которые страдают различными болезнями, а также продукты и специальное питание для детей.

В результате непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины были ранены мирные жители, уничтожены и повреждены несколько жилых домов, гражданские автомобили, поэтому люди стараются не выходить из домов без крайней необходимости.

Накануне сообщалось, что первая фура с гуманитарной помощью, которую собрали школьники Московской области, отправилась в Донбасс. Жителям республик ЛДНР будет доставлено 20 т груза.

Отмечалось, что ученики образовательных учреждений отправили в Донбасс продукты питания, в том числе детского, предметы гигиены, бытовой химии, медицинские товары, канцелярию, игрушки, а также письма и рисунки для своих сверстников.

Ранее, 14 апреля, Минобороны России сообщило о том, что российские военнослужащие доставили более 30 т гуманитарной помощи нуждающимся жителям Харьковской области. Всего, по данным ведомства, ее пришли получить около 500 человек. В первую очередь необходимой помощью были обеспечены семьи с детьми. Отмечалось, что помимо раздачи продуктовых наборов в регионе впервые была организована поставка лекарств.

В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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