Школьники Московской области собрали гуманитарную помощь жителям Донбасса

В субботу, 16 апреля, первая фура с гуманитарной помощью, которую собрали школьники Московской области, отправилась в Донбасс. Жителям республик будет доставлено 20 т груза.

В гумпомощь входят продукты питания, в том числе детского, предметы гигиены, бытовой химии, медицинские товары, канцелярия, игрушки. Кроме того, ученики образовательных учреждений отправили сверстникам в Донбасс письма и рисунки.

Всего в рамках проходящей акции по сбору помощи в школах «Доброе дело», инициированной учениками, за неделю собрано более 100 т.

Гуманитарная помощь собирается во всех школах Подмосковья и складируется в Домодедово. Фуры доезжают до склада Общественной палаты Донецкой Народной Республики, где формируются индивидуальные комплекты, которые в дальнейшем развозятся на освобожденные территории.

Ранее, 14 апреля, Министерство обороны России сообщило о том, что российские военнослужащие доставили более 30 т гуманитарной помощи нуждающимся жителям Харьковской области. Всего, по данным ведомства, ее пришли получить около 500 человек, среди которых как местные жители, так и беженцы из Харькова. В первую очередь необходимой помощью были обеспечены семьи с детьми. Отмечалось, что помимо раздачи продуктовых наборов в регионе впервые была организована поставка лекарств.

В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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