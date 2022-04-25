Прямой эфир
Политика
Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон»
Спорт
Фигурист Траньков стал заслуженным тренером России
Политика
Песков сообщил о планах Путина и Эрдогана провести переговоры 26 апреля
Мир
Великобритания передаст Киеву самоходные установки Stormer с ракетами Starstreak
Мир
Aftonbladet сообщила о гарантиях безопасности для Швеции со стороны Запада
Мир
Байден не дозвонился до праздновавшего победу на президентских выборах Макрона
Мир
Польша передала Украине танки
Мир
Первый энергоблок БелАЭС остановлен на плановый ремонт
Мир
Взрывы прогремели у здания министерства госбезопасности Приднестровья
Спорт
Фигуриста Семененко выписали из больницы после падения во время шоу
Экономика
Путин поручил выделить 110 млрд рублей на компенсацию расходов авиакомпаний

Трампа обязали платить по $10 тыс. в сутки за неуважение к суду

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Нью-Йорка обязал экс-президента США Дональда Трампа выплачивать по $10 тыс. каждый день за неуважительное отношение к государственному органу. Об этом в понедельник, 25 апреля, журналистам CNN сообщила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

«Расист и жулик»: против компании Трампа начали уголовное расследование
Дело может повредить репутации миллиардера, который обдумывает планы возвращения в политику

«Сегодня справедливость восторжествовала. Наше расследование финансовых операций Дональда Трампа и Trump Organization будет продолжаться, поскольку никто не может быть выше закона», — подчеркнула Джеймс в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что письменное решение ожидается во вторник, 26 апреля.

«Мистер Трамп, я знаю, что вы серьезно относитесь к своим делам, а я серьезно отношусь к своим. Я осуждаю вас за неуважение к суду и налагаю на вас штраф в размере $10 тыс. в день до тех пор, пока вы не перестанете неуважительно относиться», — приводит слова судьи Артура Энгорона, произнесенные на слушаниях в понедельник, телеканал CNN.

7 апреля генпрокурор Нью-Йорка заявила о своем намерении привлечь Трампа к ответственности в связи с отказом предоставить судебным органам документы для расследования финансовых операций бизнесмена и его компании Trump Organization. Такое поведение расценивается как неуважение к суду.

Расследование в отношении компании 45-го президента США связано с неправомерным манипулированием стоимостью различных активов в области недвижимости ради приобретения наиболее выгодных кредитных условий, страхового покрытия и уменьшения налоговой ставки.

1 июля 2021 года в CNN сообщили о том, что компания бывшего президента США Trump Organization обвиняется в нарушении налогового законодательства. Отмечается, что организация и ее директор на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов. Так, им вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

В феврале минувшего года СМИ сообщали, что прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США в связи со сделками в сфере недвижимости на Манхэттене.

По информации журналистов, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022