Трампа обязали платить по $10 тыс. в сутки за неуважение к суду

Суд Нью-Йорка обязал экс-президента США Дональда Трампа выплачивать по $10 тыс. каждый день за неуважительное отношение к государственному органу. Об этом в понедельник, 25 апреля, журналистам CNN сообщила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

«Сегодня справедливость восторжествовала. Наше расследование финансовых операций Дональда Трампа и Trump Organization будет продолжаться, поскольку никто не может быть выше закона», — подчеркнула Джеймс в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что письменное решение ожидается во вторник, 26 апреля.

«Мистер Трамп, я знаю, что вы серьезно относитесь к своим делам, а я серьезно отношусь к своим. Я осуждаю вас за неуважение к суду и налагаю на вас штраф в размере $10 тыс. в день до тех пор, пока вы не перестанете неуважительно относиться», — приводит слова судьи Артура Энгорона, произнесенные на слушаниях в понедельник, телеканал CNN.

7 апреля генпрокурор Нью-Йорка заявила о своем намерении привлечь Трампа к ответственности в связи с отказом предоставить судебным органам документы для расследования финансовых операций бизнесмена и его компании Trump Organization. Такое поведение расценивается как неуважение к суду.

Расследование в отношении компании 45-го президента США связано с неправомерным манипулированием стоимостью различных активов в области недвижимости ради приобретения наиболее выгодных кредитных условий, страхового покрытия и уменьшения налоговой ставки.

1 июля 2021 года в CNN сообщили о том, что компания бывшего президента США Trump Organization обвиняется в нарушении налогового законодательства. Отмечается, что организация и ее директор на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов. Так, им вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

В феврале минувшего года СМИ сообщали, что прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США в связи со сделками в сфере недвижимости на Манхэттене.

По информации журналистов, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.