Генпрокурор Нью-Йорка потребовала привлечь Трампа к ответственности

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс намерена привлечь экс-президента США Дональда Трампа к ответственности в связи отказом предоставить судебным органам документы для расследования финансовых операций бизнесмена и его компании Trump Organization. Такое поведение расценивается как «неуважение к суду», о чем говорится в заявлении, опубликованном 7 апреля на сайте прокурора.

Прокурор потребовала, чтобы Верховный суд штата Нью-Йорк наложил на Трампа штраф в размере $10 тыс. за каждый день отказа.

«Дональд Трамп обязан выполнить требование прокуратуры и предъявить запрашиваемые документы… Вместо того, чтобы следовать предписанию суда, Трамп пытается избежать его. Мы требуем немедленного вмешательства суда, поскольку все равны перед законом», — подчеркивается в документе.

Ранее, 17 февраля, Верховный суд обязал Трампа и двух его совершеннолетних детей явиться для дачи показаний в рамках процесса, на котором разбираются претензии к деятельности их компании. Уточняется, что суд отклонил ходатайство Трампа, его дочери Иванки и сына Дональда Трампа – младшего об аннулировании повесток.

В июле 2021 года компанию Трампа Trump Organization обвинили в нарушении налогового законодательства. Соответствующие уголовные обвинения предъявлены компании и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу. Трамп охарактеризовал это дело как политическую «охоту на ведьм».

Отмечается, что организация и ее директор на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов. Так, им вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

Trump Оrganization, по версии прокуратуры, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму $1,7 млн. При этом основанием для обвинений являются сведения налоговой отчетности, показания свидетелей, а также данные с электронных носителей.

В феврале прошлого года журналисты сообщали, что прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США в связи со сделками в сфере недвижимости на Манхэттене.

По информации СМИ, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.