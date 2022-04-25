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Полковник армии США удивился аккуратным действиям войск РФ в спецоперации

Полковник США в отставке Макгрегор заявил, что РФ аккуратно действует в рамках спецоперации в Донбассе
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Российские военные аккуратно действуют в рамках спецоперации по защите Донбасса, что нехарактерно для западных стран. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил полковник США в отставке и экс-советник главы американского минобороны Дуглас Макгрегор испанскому изданию El Mundo.

Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция
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«Российские военнослужащие сделали то, чего на Западе никто не ожидал. Было поручение избегать сопутствующего ущерба и потерь среди мирных граждан», — сказал он.

Макгрегор подчеркнул, что его не в первый раз удивляют действия российских военных. Так, в марте он говорил о том, что Москва не стала «проходиться по Украине кувалдой».

7 апреля экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового поражения Скотт Риттер заявил, что российские военные предпринимают все возможные меры для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения на Украине. Он напомнил, что российские военные эвакуировали людей из зоны столкновений, и обвинил Вооруженные силы Украины в том, что те придерживаются противоположного подхода и используют население в качестве живого щита.

31 марта Макгрекор отмечал, что президент РФ Владимир Путин продолжает относиться к украинцам как к соседям, а позиция Москвы «очень простая». Он пояснил, что Россия хочет защитить жителей Донбасса и россиян, живущих на Украине, а также обеспечить безопасность собственных границ.

24 февраля президент России объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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