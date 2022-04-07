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Эксперт заявил об осторожном подходе России к спецоперации на Донбассе

Экс-инспектор ООН Риттер: военные РФ делают все, чтобы не навредить мирным жителям на Украине
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Российские военные предпринимают все возможные меры для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения на Украине, что в корне отличается от подхода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление 6 апреля на онлайн-вебинаре организации «Объединенная национальная антивоенная коалиция» (ОНАК) сделал экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового поражения Скотт Риттер.

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Риттер, бывший аналитик Корпуса морской пехоты США, на конференции вспомнил события американской операции «Буря в пустыне». Он напомнил, что военно-воздушная компания США в Ираке началась с массированной бомбардировки средств связи, электростанций, нефтеперерабатывающих заводов, что привело к большому количеству жертв среди мирного населения Ирака.

Риттер противопоставил действиям американцев тактику российских Вооруженных сил. Он подчеркнул, что русские относятся к происходящей специальной операции по защите мирного населения Донбасса совершенно иначе и делают все, что в человеческих силах, для минимизации ущерба гражданской инфраструктуре. Риттер напомнил, что российские военные эвакуировали людей из зоны столкновений, и обвинил Вооруженные силы Украины в том, что те придерживаются противоположного подхода и используют население в качестве живого щита.

Он обратил внимание на то, что украинские нацисты считают «коллаборационистом» любого, «кто сотрудничает с русскими». При этом в «коллаборационисты» часто попадают те, кто принимают российскую гуманитарную помощь.

Комментируя ситуацию в Буче, Риттер однозначно заявил о том, что ответственность за гибель мирных жителей в городе лежит на украинских боевиках. Он указал, что в Бучу украинской стороной было направлено подразделение, задачей которого была «зачистка пророссийских коллаборационистов».

Особое внимание Риттер обратил на наличие у тел убитых белых повязок.

5 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, в Буче похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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