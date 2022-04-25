Фирма в Латвии переименует «Российский» сыр в «Тильзитер»

Латышский производитель продуктов питания Cesvaines piens переименует «Российский» сыр в «Тильзитер» из-за проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Об этом 25 апреля сообщает портал lsm.lv.

По словам исполнительного директора компании Агриса Скварновича, фирма давно планировала сменить название продукции, но действия России на Украине «положили конец любым сомнениям».

Отмечается, что, несмотря на смену названия, сыр будут производить по тому же рецепту.

Ранее в этот день историк и политолог, член общественного совета при МВД РФ Наталия Нарочницкая рассказала о причинах русофобии на Западе. По ее словам, Россия восстала против отрицания Европой вещей, которые «стали уже не такими важными»: вера, отечество, честь, долг, любовь.

22 апреля президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что страны Евросоюза своими действиями потворствуют русофобии. Она проявляется, в частности, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах.

Русофобные настроения на Западе начали усиливаться на фоне проведения РФ с 24 февраля операции по защите мирного населения Донбасса. Обстановка в регионе серьезно обострилась в феврале из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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