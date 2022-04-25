Суд признал законным административный арест Кара-Мурзы

Московский городской суд признал законным административный арест на 15 суток публицисту Владимиру Кара-Мурзе за неповиновение сотруднику полиции и отклонил жалобу его адвокатов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе суда 25 апреля.

12 апреля 2022 года в Хамовническом суде Кара-Мурзу признали виновным в административном правонарушении по статье 19.3 КоАП и назначили ему 15-дневный арест. Во время его отбытия, Кара-Мурзе предъявили обвинение по п.«д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

22 апреля Басманный суд столицы заключил его под стражу до 12 июня 2022 года за распространение фейков о действиях армии России во время спецоперации на Украине. По версии следствия, публицист распространял недостоверную информацию во время выступления перед членами палаты представителей штата Аризона США. Кара-Мурзе грозит до десяти лет тюрьмы.

Защита просила избрать в отношении их доверителя меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей.

Свою вину он не признал.

Также 22 апреля Минюст РФ включил Кара-Мурзу в список физлиц-иноагентов.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

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