Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 18

Количество погибших в результате пожара в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 18 человек. Об этом «Известия» узнали в понедельник, 25 апреля.

По последним данным, еще 17 человек находятся в больницах. Разбор завалов на месте пожара продолжается.

Пожар в четырехэтажном здании НИИ произошел 21 апреля. Огонь распространился из помещений второго этажа по деревянным перекрытиям и охватил три верхних этажа. В результате обрушилась кровля.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. Огонь охватил площадь примерно в 2,5 тыс. кв. м. В тушении принимали участие 240 спасателей, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. По факту пожара возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности.

22 апреля сообщалось, что госпитализированы 13 человек, трое были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние двоих пострадавших оценивалось как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести.