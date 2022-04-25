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Медики Свердловской области нашли способ победить саркому

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Команда врачей из крупных клиник Свердловской области в ходе исследований нашла методы предупреждения у пациентов саркомы и последующего лечения. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в информационном агентстве URA.RU со ссылкой на местный онкоцентр.

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В группу по изучению саркомы вошли хирурги-онкологи, хирурги-ортопеды, радиологи, рентгенологи, врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и многие другие. Уже сейчас, по словам источника, можно предупредить развитие саркомы, то есть злокачественной опухоли, если своевременно обратиться к специалисту. Благодаря исследованиям развитие онкологической ортопедии позволило врачам первичного звена своевременно перенаправлять пациентов, тем самым помогая проводить органосохраняющее лечение.

«Еще несколько лет назад такие диагнозы были основанием для проведения калечащих операций — приходилось удалять кость вместе с частью пораженного органа. Благодаря современным возможностям онкологического протезирования, у хирургов есть необходимое оборудование, чтобы бороться за качество жизни пациентов», — рассказал руководитель региональной саркомной группы, хирург Свердловского онкодиспансера Дмитрий Гусев.

Саркому можно определить по интенсивному развитию опухоли, гораздо быстрее, чем при онкологии, поэтому это заболевание стоит на втором месте среди злокачественных образований сразу после рака.

Накануне, 24 марта, онколог Иван Карасев в своем микроблоге перечислил частые симптомы рака толстой кишки. По его словам, относительно бессимптомное развитие такого вида рака опасно тем, что опухоль может достигнуть последних стадий. При этом на начальных этапах заболевания полное выздоровление достигается примерно в 80% случаев.

Так, к наиболее частым проявлениям рака тонкой кишки врач отнес тошноту и рвоту, вздутие живота, запоры и диареи, боли в области пупка, а также кровь в стуле.

Также Карасев предупредил, что в группу риска попадают граждане с хроническими заболеваниями кишечника, аденоматозными полипами тонкой кишки, полипозными синдромами. Кроме того, особую опасность заболевание представляет для тех, у кого есть наследственная отягощенность.

28 марта врач-онколог Али Мудунов перечислил основные симптомы рака языка. К ним он отнес незаживающие раны или язвы в полости рта и на языке, припухлости или уплотнения в полости рта, нарушение подвижности челюсти или языка, онемение во рту. Специалист предостерег граждан от курения и порекомендовал тщательнее следить за гигиеной рта.

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