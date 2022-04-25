Момент убийства хоккеиста в Москве попал на видео

В распоряжении «Известий» 25 апреля оказались кадры потасовки хоккеиста Романа Дидура и бизнесмена Армена Куюмджи, в ходе которой спортсмен умер на месте от удара ножом в сердце.

Ранее в этот день «Известия» выяснили детали убийства 23-летнего хоккеиста Романа Дидуры в центре Москвы. Спортсмен в ночь на 24 апреля проводил время в стриптиз-клубе, после чего поехал в кафе «Баклажан», чтобы перекусить.

В это время в ресторане вместе со своей семьей находился предприниматель Армен Куюмджи, который занимался поставкой продуктов в заведение. Он сообщил, что кафе закрыто, после чего завязалась потасовка, но хоккеист ушел. Вскоре он вернулся с приятелями, и конфликт продолжился — спортсмен получил смертельное ранение ножом.

Подозреваемый скрылся с места преступления, однако через пару часов был задержан по горячим следам, но отказался свидетельствовать против самого себя. Вместе с тем сотрудница заведения заявила, что Куюмджи не свойственно такое агрессивное поведение.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека.