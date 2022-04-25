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Эксперты Роспотребнадзора назвали возможные причины гепатита у детей в Европе

Эксперты Роспотребнадзора не исключили, что гепатит у детей в Европе связан с красителями на игрушках
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Происхождение острого гепатита, который обнаружен у детей в 12 странах Европы, еще предстоит выяснить, но не исключено, что это могло произойти из-за контакта с ядовитыми красителями на одинаковых игрушках. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

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«Я склонен считать, что ни аденовирус, ни коронавирус тут ни при чем. Так как дети были одного возраста, то эпидемиологи будут выяснять, не получали ли дети одинаковое питание и, поскольку не исключено токсическое поражение, не было ли, например, контакта с ядовитыми красителями на одинаковых игрушках», — выразил мнение Покровский.

Также эксперты Роспотребнадзора ответили на вопрос, могут ли случаи гепатита у детей быть связаны с синдромом, который в ряде случаев развивается у детей после перенесенного COVID-19. Как сообщил «Известиям» член-корреспондент РАЕН, доктор медицинских наук, профессор, руководитель научного клинико-диагностического отдела Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Михаил Зубкин, повреждение печени ранее не упоминалось в качестве значимого фактора клинической картины мультисистемного воспалительного синдрома у детей.

«Для уточнения этиологии случаев гепатита у детей нужно проведение дальнейших исследований. Нельзя исключить, что причиной является мутация циркулирующего сейчас коронавируса, но могут быть и другие возбудители», — подчеркнул он.

Днем ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что у детей в 12 странах мира было зафиксировано около 170 случаев острого гепатита.

На прошлой неделе Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) заявил о случаях острого гепатита у детей в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании и Испании. Кроме того, были обнаружены девять случаев острого гепатита среди детей в возрасте от одного года до шести лет в штате Алабама в США, у них был положительный результат на аденовирус.

Ранее, 24 марта, в Пскове зафиксировали вспышку заболеваемости кишечными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число пациентов превысило среднемноголетние значения сначала на 10,9%, а потом на 22%.

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