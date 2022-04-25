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Овечкин не смог доиграть матч с «Торонто» из-за травмы

Овечкин после травмы не смог продолжить матч с «Торонто»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог закончить матч против «Торонто» из-за травмы. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба клуба.

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Хоккеист получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто» в начале третьего периода. Голкипер «Торонто» Эрик Келлгрен сделал подножку форварду, после чего тот не смог избежать столкновения с бортом. Удар пришелся в область плеча. Россиянин не смог продолжить игру и ушел в раздевалку, швырнув шлем на пол.

Без своего капитана «Вашингтон» не смог довести игру до победы, несмотря на преимущество в две шайбы. Матч закончился со счетом 3:4.

В игре за «Кэпиталз» отличились Ларс Эллер, Ти-Джей Оши, Лукас Йохансен. У «Торонто» — россияне Илья Михеев и Илья Любушкин.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 77 матчах, в которых записал на свой счет 50 шайб и 40 результативных передач.

Овечкин также стал первым игроком в возрасте 36 лет и старше в истории НХЛ, забившим 50 голов за сезон. В пресс-службе клуба отметили, что с тех пор, как Овечкин пришел в НХЛ в сезоне–2005/2006, ни у одного другого игрока не было больше двух сезонов с 50 голами. В этом сезоне Овечкин делит третье место в НХЛ с 50 голами.

Ранее,11 апреля, хоккейный комментатор из Финляндии Теро Кайнулайнен отказался произносить вслух фамилию Овечкина на матчах НХЛ. В ходе регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург»–«Вашингтон» комментатор называл Овечкина капитаном «Кэпиталз», знакомым мужчиной или седой бородой. В итоге встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.

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