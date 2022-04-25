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Цены на авиабилеты во Франции стремительно выросли

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Во Франции цены на авиаперелеты стремительно взлетели. Пассажиры не скрывают своего недовольства, отмечая, что если раньше можно было купить билет за €500, то сегодня его стоимость выше 900 и даже €1000, сообщил 23 апреля телеканал France 3.

Цены на взлет: авиабилеты за границу резко подорожали
Остановится ли рост тарифов в ближайшее время

Как передает телеканал, за год цены на авиаперелеты из Франции за границу выросли в среднем на 6,1%, а на перелеты в заморские территории Франции — на 13,5%. В качестве причины Air France называет подорожание авиатоплива на фоне украинского кризиса.

«Ситуация на Украине привела к значительному росту цен на нефть и, следовательно, керосин, на который приходится 20—30% наших расходов», — пояснили в пресс-службе Air France.

Еще одна причина роста цен — необходимость использовать 1% устойчивого и более экологичного топлива, которое позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. На данный момент такое топливо стоит в 4-8 раз дороже, чем обычный керосин.

Однако эксперты приводят и другие объяснения. По словам консультанта в сфере авиации Ксавье Тительмана, подорожание в том числе связано с санитарным кризисом и многомиллионными кредитами, которые авиакомпании теперь должны выплачивать.

Ранее в Германии предупредили пассажиров о возможном повышении цен на авиабилеты. Как заявил 18 апреля, глава федеральной ассоциации немецкой авиационной промышленности Петер Гербер, германская авиационная промышленность может столкнуться с ограничениями и более высокими ценами в условиях прекращения поставок российской нефти.

До этого, 4 апреля, глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметил, что в случае эмбарго на поставки нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию. Также сообщалось, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками.

Предложения об отказе от российских энергоресурсов прозвучали в ЕС после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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