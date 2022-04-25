Подмосковье стало абсолютным лидером России по производству 10 продуктов

Московская область стала лидером в РФ по производству 10 видов продуктов — хлеба, сыра, йогуртов, кисломолочных и кондитерских изделий, мороженого, консервов, пива, мяса и птицы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова, по этим продуктам Московская область — абсолютный лидер страны.

«Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем только наращивать объемы производства в регионе», — приводит его слова телеканал «360».

Эта задача, по его словам, вышла на первый план в условиях санкций и ограничений.

С начала 2022 года в Московской области было произведено уже более 70 т кисломолочных продуктов, более 60 тыс. т йогуртов, 80 тыс. т кондитерских изделий. Также в Подмосковье произвели более 20 тыс. т продуктов из мяса и птицы и более 14 тыс. т макарон, уточняет РИАМО.

В регионе также производят 16% от всех сыров России. Каждый второй йогурт и каждая пятая банка мясных консервов в стране — тоже из Подмосковья.

18 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал создание в России продовольственных оптовых рынков. По его словам, создание таких рынков необходимо, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах.

Как пишет сайт kp.ru, соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации.

Таким образом правительство РФ будет реализовывать указания главы государства Владимира Путина об увеличении выпуска и поставок доступных и качественных продуктов питания, отмечает телеканал «Звезда».