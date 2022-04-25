Минобороны РФ показало кадры работы ракетных комплексов «Искандер»

Министерство обороны РФ 25 апреля показало кадры работы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» во время проведения спецоперации по защите Донбасса.

Разведка сообщила о районе, в котором Вооруженные силы Украины хранили большие запасы оружия, техники и боеприпасов для снабжения боевиков на передовой. После подтверждения разведданных техническими средствами «Искандеры» выходят на пусковую позицию и запускают ракеты, после чего выдвигаются к новым позициям.

«Несмотря на свои габариты, эта машина высокопроходимая, мобильная, позволяет нам после выполнения задачи оперативно сменить позиции, что повышает живучесть как самой боевой машины, так и расчета пусковой установки. Мой первый пуск был незабываемым. Машина не подвела, выполнила свою задачу по прямому предназначению», — поделился с журналистами начальник расчета ОТРК «Искандер» Михаил.

«Расчет слажен до автоматизма. В любое время расчет действует уверенно. Каждый номер расчета четко знает свою задачу. Машина высокоточная. По координатам бьет точно в цель», — рассказал заместитель начальника расчета ОТРК «Искандер» Денис.

ОТРК «Искандер» — это высокоточное оружие, дальность стрельбы которого доходит до 500 километров. Боевая часть ракеты «Искандера» может уничтожить почти любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатая ракета может идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь ее невозможно.

23 апреля Минобороны РФ опубликовало видеозапись уничтожения складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины во время проведения спецоперации в Донбассе. В результате ударов вертолетов были уничтожены танк, боевая машина пехоты, а также укрепленный опорный пункт ВСУ.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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