«Известия» показали главный храм Мариуполя с высоты птичьего полета

В распоряжении телеканала «Известия» в воскресенье, 24 апреля, оказалась снятое с коптера видео мариупольского храма Покрова Божьей матери.

Собор находится в самом центре города, вокруг можно заметить разрушенные и поврежденные дома, на самом храме также видны следы от обстрелов украинских националистов. Однако ни стены, ни купола серьезно не повреждены. Построенный на самой высокой точке Мариуполя, он как бы парит над окружающими его зданиями.

Ранее в ночь на воскресенье в соборе прошла пасхальная служба. Как рассказала женщина-доброволец, сейчас в храме волонтеры собирают для сбора и раздачи местным жителям гуманитарную помощь.

Ранее в этот день телеканал «Известия» показал видео разрушенного в результате обстрелов мариупольского железнодорожного вокзала. На кадрах видны сгоревшие стены, выбитые стекла, поврежденный поезд, в вагонах которого также выбиты окна. В некоторых местах видны следы обстрелов.

24 апреля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал дальнейшее нахождение националистов на мариупольском комбинате «Азовсталь» недолгим.

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние военных РФ и боевиков «Азова» (нацгруппировка, против участников в России возбуждены уголовные дела). Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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