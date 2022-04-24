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Байден принял приглашение Беннета посетить Израиль

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Президент США Джо Байден принял приглашение премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посетить страну в ближайшие месяцы. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщила канцелярия израильского политика.

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«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета с президентом США Джо Байденом. Президент и премьер-министр обсудили иранский вопрос <…> Президент [США] принял приглашение премьер-министра и заявил, что намерен посетить Израиль в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

Кроме того, Беннет поздравил Байдена с Пасхой и проинформировал его об усилиях Израиля по пресечению насилия и подстрекательства в Иерусалиме.

Отмечается, что иранский вопрос стал основной темой переговоров.

4 февраля стало известно, что администрация США решила восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций по иранскому атому. Это необходимо для того, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране.

14 декабря американский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты готовы снять санкции с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), что принесет Тегерану экономическую выгоду.

По ее словам, Джо Байден «четко дал понять», что готов вернуться к соблюдению условий сделки до тех пор, «пока Иран будет вести себя так же».

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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