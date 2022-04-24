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Катер с туристами врезался в крупное морское животное в Мексике

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У побережья Ла-Пас в штате Нижняя Калифорния Южная на северо-западе Мексики катер с туристами в воскресенье, 24 апреля, врезался в крупное морское животное. По данным телеканала Televisa, травмы получили шесть человек, троих из которых впоследствии госпитализировали.

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На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как катер после столкновения с неизвестным объектом резко подбрасывает вверх, после чего оттуда вылетают несколько человек. Как удар отразился на животном — неизвестно.

«Мексиканские правила требуют, чтобы суда, участвующие в наблюдении за китами, держались на безопасном расстоянии от существ, но судно, участвовавшее в пятничном инциденте, похоже, не участвовало в наблюдении за китами», — говорится на сайте телеканала.

В настоящий момент неизвестно, какой именно морской обитатель стал причиной инцидента. Предполагается, что это может быть как горбатый кит весом до нескольких десятков тонн, так и китовая акула. Специалисты из регионального управления по чрезвычайным ситуациям заявили о намерении провести расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

20 февраля четырехметровая акула напала на британского инструктора по дайвингу Саймона Неллиста, когда он плавал в нескольких метрах от мыса Бьюкен в Сиднее.

25 декабря власти ряда округов в американском штате Калифорния решили ограничить доступ на общественные пляжи из-за гибели серфера после нападения акулы в Морро-Бэй. О том, что мужчина стал жертвой акулы, стало известно за день до этого. Его госпитализировали с серьезными ранениями, позже в больнице он скончался. Отмечалось, что этот смертельный случай из-за акулы стал первым за 18 лет в данном регионе.

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