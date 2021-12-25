Мужчина погиб при нападении акулы у берегов Калифорнии

Мужчина стал жертвой акулы в пятницу у побережья города Морро-Бэй в штате Калифорния. Об этом 25 декабря сообщает CNN.

«Управления гавани, полиции и пожарной службы отреагировали на сообщение о жертве мужского пола, обнаруженной без признаков жизни на пляже после того, как пострадавшего при нападении акулы вытащили из воды», — заявили в департаменте местной полиции.

По словам директора гавани Эрика Эндерсби, официальные лица обнаружили мужчину-серфера в 10:48 по тихоокеанскому времени (21:48 мск) на пляже государственного парка Морро-Бэй.

Эндерсби рассказал, что коронерский офис округа Сан-Луис-Обиспо идентифицировал жертву и работает над тем, чтобы уведомить его ближайших родственников, прежде чем раскрыть имя погибшего.

Директор гавани назвал произошедшее ужасным и отметил, что в данный момент из-за погоды условия для серфинга не лучшие, поэтому серферов не так много. Однако доступ к воде всё равно закрыли в целях безопасности.

Ранее, в апреле, акула напала на серфера неподалеку от берегов Нумеа, столицы Новой Каледонии, расположенной в южной части Тихого океана. В результате атаки хищника 53-летний мужчина погиб. В феврале в результате нападения хищника в Новой Каледонии также погиб 57-летний мужчина.