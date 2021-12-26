В Калифорнии начали закрывать пляжи из-за растерзавшей серфера акулы

Власти ряда округов в американском штате Калифорния решили ограничить доступ на общественные пляжи из-за гибели серфера после нападения акулы в Морро-Бэй. Об этом 25 декабря сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что этот смертельный случай из-за акулы стал первым за 18 лет в данном регионе.

«К счастью, погода и ветер испортили прибой, поэтому серферов не так много, но мы закрыли доступ к воде в целях безопасности», — рассказал директор гавани Морро-Бэй Эрик Эндерсби.

О том, что мужчина стал жертвой акулы у побережья города Морро-Бэй в штате Калифорния стало известно 24 декабря. Его госпитализировали с серьезными ранениями, позже в больнице он скончался.

Коронерский офис округа Сан-Луис-Обиспо идентифицировал жертву и работает над тем, чтобы уведомить его ближайших родственников, прежде чем раскрыть имя погибшего.

Ранее, в апреле, акула напала на серфера неподалеку от берегов Нумеа, столицы Новой Каледонии, расположенной в южной части Тихого океана. В результате атаки хищника 53-летний мужчина погиб. В феврале в результате нападения хищника в Новой Каледонии также погиб 57-летний мужчина.