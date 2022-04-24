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Освобожденный от ВСУ морской порт Мариуполя сняли с коптера

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В распоряжении телеканала «Известия» в воскресенье, 24 апреля, оказалась видеосъемка мариупольского морского порта с высоты птичьего полета. Объект гражданской инфраструктуры был освобожден от военных вооруженных сил Украины (ВСУ).

На снятой с помощью коптера видеозаписи видны стоящие в порту суда и поврежденные от обстрелов здания. Сейчас вокруг тихо.

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Ранее в этот же день в распоряжение «Известий» попали кадры территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Они также были сняты с помощью коптера.

Корреспондент телеканала Роман Польшаков 23 апреля показал внутреннюю обстановку брошенного военного госпиталя в подвале «Азовмаша» в Мариуполе, в котором проходили лечение украинские военные. На видеозаписи отчетливо видны шприцы, таблетки и другие медикаменты. По примерным оценкам, в помещении лечилось около 100 солдат.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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