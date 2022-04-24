Территорию «Азовстали» в Мариуполе сняли с коптера

В распоряжении «Известий» в воскресенье, 24 апреля, оказались снятые с коптера кадры территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

На записи видны разрушенные корпуса и здания металлургического комбината, в которых укрываются украинские националисты.

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал дальнейшее нахождение националистов в «Азовстали» недолгим.

Также 24 апреля бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах комбината Александр Чуприн рассказал съемочной группе «Известий», где на территории предприятия могут укрываться «азовцы» (бойцы нацгруппировки «Азов», против которой в России возбуждены уголовные дела).

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние военных РФ и боевиков «Азова». Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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