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Число погибших при крушении судов у берегов Туниса выросло до 17

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В воскресенье, 24 апреля, спасатели обнаружили у берега Туниса еще пятерых человек, которые погибли в результате крушения четырех судов с мигрантами. Об этом заявили в информационном агентстве Reuters.

Всего, по состоянию на день воскресенья, в результате столкновения в катастрофе погибли 17 человек. При этом всего на морских судах находились 120 человек, 98 из которых спасли.

23 апреля республиканские СМИ сообщили, что по меньшей мере 12 человек погибли и еще 10 пропали без вести.

Ранее, 16 апреля, шесть мигрантов погибли, еще 29 пропали без вести, после того как лодка перевернулась у берегов Ливии. 4 апреля сообщалось, что более 90 беженцев погибли в водах Средиземного моря у берегов Ливии в результате крушения лодки. Отмечалось, что около 100 человек покинули Ливию на переполненной лодке и направились в Европу. Коммерческому танкеру Alegria1 удалось спасти только четырех человек.

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