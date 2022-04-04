Более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья

Более 90 беженцев погибли в водах Средиземного моря у берегов Ливии в результате крушения лодки, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Более 90 человек погибли в результате еще одной трагедии в Средиземноморье», — написал Гранди в Twitter.

По данным международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF), инцидент произошел несколько дней назад. Около 100 человек покинули Ливию на переполненной лодке и направились в Европу.

Коммерческий танкер Alegria 1, получивший сигнал о бедствии, спас только четырех человек, находившихся на судне. По предварительным данным, беженцы находились в море не менее четырех дней.

MSF заявила, что танкер не ответил на ее призывы не возвращать мигрантов в Ливию, где «они почти наверняка столкнутся с задержанием и жестоким обращением».

Международная организация призвала Италию и Мальту «назначить безопасное место для выживших, пока не стало слишком поздно». Он также призвал агентство Европейского Союза по охране границ Frontex и другие агентства ЕС раскрыть подробности инцидента.

Мигранты регулярно пытаются пересечь Средиземное море из североафриканской страны в отчаянной попытке добраться до европейских берегов. Страна стала основным транзитным пунктом для мигрантов, спасающихся от войны и нищеты в Африке и на Ближнем Востоке. По данным издания ABC News, в 2021 году не менее 32 425 мигрантов были перехвачены и возвращены в Ливию. По данным MSF, в прошлом году утонули не менее 1553 человек.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что число погибших в результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у берегов Туниса выросло до 25. Лодка затонула ранее, 18 марта. Трагедия произошла у северо-восточного побережья Туниса в районе города Набель. Сообщалось, что большинство людей, находившихся на лодке, вероятно, были нелегальными мигрантами из Сирии.