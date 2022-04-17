Шесть человек погибли при крушении лодки с мигрантами в Ливии

Шесть мигрантов погибли, еще 29 пропали без вести после того, как лодка перевернулась у берегов Ливии. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает RTE со ссылкой на Международную организацию по миграции (IOM).

«Небольшая деревянная лодка, перевозившая около 35 мигрантов, вчера перевернулась у берегов Сабраты в Ливии», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что более 90 беженцев погибли в водах Средиземного моря у берегов Ливии в результате крушения лодки.

Отмечалось, что около 100 человек покинули Ливию на переполненной лодке и направились в Европу. Коммерческому танкеру Alegria1 удалось спасти только четырех человек.

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) призывала не возвращать мигрантов в Ливию, где они могут столкнуться с задержанием и жестоким обращением.

Мигранты регулярно пытаются пересечь Средиземное море из североафриканской страны в отчаянной попытке добраться до европейских берегов. Страна стала основным транзитным пунктом для мигрантов, спасающихся от войны и нищеты в Африке и на Ближнем Востоке. По данным издания ABC News, в 2021 году не менее 32 425 мигрантов были перехвачены и возвращены в Ливию. По данным MSF, в прошлом году утонули не менее 1553 человек.