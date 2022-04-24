Более 12 человек погибли при крушении четырех судов с мигрантами у берегов Туниса

По меньшей мере 12 человек погибли и еще 10 пропали без вести в результате крушения четырех судов с мигрантами у берегов Туниса, о чем сообщает телеканал Al Jazeera Mubasher на своей странице в Twitter в субботу, 23 апреля.

Как заявил офицер береговой охраны Туниса, на лодках находилось 120 человек, 98 из них были спасены.

Ранее, 16 апреля, шесть мигрантов погибли, еще 29 пропали без вести после того, как лодка перевернулась у берегов Ливии. 4 апреля сообщалось, что более 90 беженцев погибли в водах Средиземного моря у берегов Ливии в результате крушения лодки. Отмечалось, что около 100 человек покинули Ливию на переполненной лодке и направились в Европу. Коммерческому танкеру Alegria1 удалось спасти только четырех человек.