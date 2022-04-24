Посол Антонов: работа российского посольства в США заблокирована властями Вашингтона

Работа посольства России в США «находится в блокаде» из-за действий Вашингтона, заявил глава дипломатической миссии Анатолий Антонов 24 апреля.

«Счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», — сказал он в эфире канала «Россия 1».

Также российский посол подчеркнул, что сотрудники дипмиссии неоднократно получали угрозы. Кроме того, им блокировали выезд из посольства.

«Проходили достаточно многочисленные демонстрации, были акты вандализма, обливали краской», — указал Антонов.

Отношения Москвы и Вашингтона резко осложнились в последние месяцы. США выступают с критикой российской специальной военной операции по защите жителей Донбасса, вводя санкции против РФ, а также оказывают военную помощь Украине, что осуждается Москвой.

19 апреля в посольстве РФ призвали США отказаться от ведения бесперспективной внешней политики блокадного и санкционного характера. Как отмечал днем глава российской дипмиссии, Россия и США больше не являются партнерами. По словам Антонова, когда он приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.

При этом замдиректора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявлял, что каналы связи между Москвой и Вашингтоном сохраняются даже в условиях нынешних отношений между двумя странами и Россия открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США.

Операцию по защите населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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